Aziz Yıldırım elinde dosyalarla geldi: Fenerbahçe'de kritik toplantı başladı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, saat 10.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

AZİZ YILDIRIM TOPLANTIYA ELİNDE DOSYAYLA GELDİ

Eski başkan Aziz Yıldırım, toplantıya katılmak için tesislere tekne ile geldi. Aziz Yıldırım'ın divan toplantısına elindeki dosyayla hazırlıklı geldiği görüldü.

KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Aziz Yıldırım’a eski yönetici Mahmut Uslu da eşlik etti. Aziz Yıldırım, girişte üyeleri selamlayarak salondaki yerini aldı. Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu üyelerine bir konuşma yapması bekleniyor.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN DESTEK

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim ve Tedesco'ya destek verdi. Bütün suçun 7 aylık yönetimde olmadığını belirten Mosturoğlu, istifa eleştirilerine de tepki gösterdi.

YÖNETİMİ SERT ELEŞTİRİLER BEKLİYOR

Şekip Mosturoğlu'nun sözlerinin aksine toplantının gergin geçmesi bekleniyor. Özellikle eski başkanlar ve mevcut başkan adaylarının yönetime eleştirilerde bulunması bekleniyor.