Osimhen için olay iddia: Sakatlığı numara!
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen milli takımın maçında sakatlanmıştı. Sakatlıkla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, milli formayla çıktığı Ruanda maçında sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı.

Sakatlığının ciddi olduğu belirtilen Osimhen, Galatasaray'ın gönderdiği özel uçakta İstanbul'a getirilmişti.

Ancak bu sakatlıkla ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Bir dönem Kayseirspor'da da forma giyen Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Osimhen'in sakatlık numarası yaptığını ileri sürdü.

Asamoah Gyan'ın iddiası gündem oldu

"BU TÜR NUMARALARI BİLİRİM"

"Bu tür numaraları bilirim" diyen Gyan, Fanatik'teki habere göre şunları söyledi:

"Biri Osimhen'e ‘Bak, senin için çok para harcadık. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor, bu uluslararası ara için Afrika'ya gitmeni istemiyoruz, ama oraya git, biraz oyna, yerde yat ve ciddi bir şekilde numara yap, ertesi gün Türkiye'de olacaksın. Sadece medyanın gürültüsünden kaçınmak için’ dedi.

İnanın bana, onu Türk Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar çok tekmelerse tekmelesinler, orada yerde yatmayacak, zinde bir şekilde koşarken göreceksiniz. Doktorlar da bu işin içinde. Euro, Naira'dan daha değerlidir.”

Kaynak:Fanatik

