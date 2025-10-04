Onana farkı: Ertuğrul Doğan ne yapsın etsin mutlaka alsın

Yayınlanma:
Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın yerine kadrosuna kattığı Onana giderek etkisini gösteriyor. Gazeteci Cemal Ersen, başkan Ertuğrul Doğan'a çağrıda bulundu.

Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana, bordo mavili camiayı etkisi altında bırakırken, giderek devleşiyor.

Bordo mavili takımın Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kiralık olarak kadrosuna kattığı Onana, Kayserispor maçında da farkını gösterdi.

Gazeteci Cemal Ersen, Milliyet'teki yazısında Onana ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Cemal Ersen, şunları yazdı:

- Kayserispor henüz galibiyeti olmayan ve ligin en çok gol yiyen iki takımdan biriydi. Bordo-mavili ekip ilk yarıyı önde tamamladı ama nasıl? Kayserispor’un pozisyon anlamında üstünlük kurduğu bu bölümde kaleci Onana inanılmaz kurtarışlarıyla maça damgasını vurdu. Çünkü Trabzonspor takımı savunma güvenliği anlamında sezonun en kötü performansını sergiledi ilk 45 dakikada. Oyun kuramaya çalışırken kaptırdığı toplar, orta alandaki pas hataları ev sahibi ekibin oyun kurgusuna sadık kalmasını engelledi.

- Trabzonspor ligin en genç yaş ortalamasına sahip ekiplerinden biri. Yeni transfer Oulai müthiş bir yetenek. Henüz 18 yaşında. Bu transfer becerisi kimin aklı ise alkışlıyorum. Çünkü en geç iki yıl içinde, Uğurcan efsanesini geride bırakacak bir kazanç sağlayabilir Trabzonspor kulübüne.

- Ve kaleci Onona. Başkan Ertuğrul Doğan ne yapıp etsin, onu kiralıktan döndürüp kadrolu yapsın. Hem ağabey, hem eğitmen hem lider olacak karakterde bir futbolcudur.

"TAKIMA ÖNDERLİK YAPIYOR"

- Her maçta Onuachu’yu yazmak keyif veriyor bana. Nijeryalı golcü bu takımın her şeyi. Atıyor, attırıyor, sahanın her yerine ayak basıyor, takıma önderlik yapıyor. Uzun yıllardır yüreğini bu denli ortaya koyan yabancı futbolcu görmedim Trabzonspor’da. Bu maçta da müthiş bir performans sergiledi.

Trabzonspor rahat kazandı: Kayserispor'a fark attıTrabzonspor rahat kazandı: Kayserispor'a fark attı

- Bordo-mavili ekibin iki büyük kazanımı Onana ve Onuachu’dur. Diğerleri de onlara yaklaşırsa Trabzonspor’un hedefleri büyüyebilir.

Kaynak:Milliyet

