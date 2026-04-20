Olympique Sivas şampiyon oldu: Kanada'ya gidecekler

Finalde rakiplerini geride bırakan Olympique Sivas, ağustos ayında Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek. Bu sonuçla birlikte Sivas ekibi, ülkemizi uluslararası arenada sokak futbolunda tanıtma fırsatı yakaladı.

MAÇLAR KALECİSİZ OYNANIYOR

Red Bull Four 2 Score’da takımlar dört ana ve bir yedek oyuncudan oluşuyor. 15x25 metre ölçülerindeki sahada oynanan maçlar 10 dakika sürüyor ve kaleci bulunmuyor. İlk ve son dakikada atılan goller ise iki sayı değerinde. Bu format, oyunculara daha fazla hücum fırsatı sunarken seyircilere de yüksek tempolu bir futbol şöleni yaşatıyor.

TÜRKİYE’DE DÖRDÜNCÜ KEZ

Türkiye’de dördüncü kez düzenlenen turnuva, genç futbolculara kendilerini gösterme fırsatı verirken sokak futbolunun dinamizmini de ön plana çıkardı. İzmir’deki final, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.