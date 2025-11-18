Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu 28 yaşında öldü

Avustralyalı şampiyon paralimpik bisikletçi Paige Greco, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Avustralyalı paralimpik bisikletçi Paige Greco, hayatını kaybetti.

Paralympics Australia ve AusCycling'ten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sporcunun evinde geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ALTIN MADALYALAR KAZANDI

Serebral palsi hastası olan ve C3 sınıfında yarışan Greco, Dünya Pist Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Dünya Yol Şampiyonası'nda ise 1 altın ile 3 bronz madalya kazandı. Greco, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da C1–3 kadınlar takip yarışında altın madalyanın sahibi olmuştu.

AusCycling Üst Yöneticisi Marne Fechner, trajik haber nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Paige, sporumuzun en üst seviyelerinde olağanüstü başarılar elde eden sıra dışı bir atletti. Bundan da öte, etrafındaki herkesin hayatına pozitif ruhu ve cesur bakışıyla dokundu." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

