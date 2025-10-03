Okan Buruk'tan sürpriz telefon: Gece yarısı son sözü söyledi

Gece yarısı Leroy Sane'yi arayan Okan Buruk, Beşiktaş derbisi planlarına dair konuştu.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

GECE YARISI SÜRPRİZ TELEFON

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’tan Leroy Sane’ye sürpriz bir telefon geldi.

leroy-sane.jpg
Leroy Sane'yi aradı

“BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE BAŞROLDE SEN OLACAKSIN”

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Okan Buruk, gece yarısı Leroy Sane’yi aradı. Oyuncuya moral veren Okan Buruk, "Liverpool maçında oynamadın ama Beşiktaş derbisinde başrolde sen olacaksın. Ona göre hazır ol" sözlerini sarf etti.

TARAFTARLARIN HEDEFİNDE

Yaz transfer döneminde geldiği Galatasaray’da 8 maça çıkan Leroy Sane, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Oyuncu performansı nedeniyle bir süredir taraftarların hedefindeydi.

Kaynak:Türkiye Gazetesi

