Okan Buruk'tan izin çıkmadı

Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray, izin yapmadan maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ İLK ANTRENMAN YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda dün Corendon Alanyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Liverpool müsabakası öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadı: Iğdır FK'nın kalesini koruyorŞampiyonlar Ligi'nde oynadı: Iğdır FK'nın kalesini koruyor

ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇ İLE BİTTİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı. Sonrasında iki grup halinde 5'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

YARIN HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

