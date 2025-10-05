Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!
Yayınlanma:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yedek kaldığı için sorun çıkardığı ileri sürülen Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11'de oynamadığı için sorun çıkardığı ve takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıkmadığı belirtilen Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

Icardi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıkmamıştı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçından sonraki basın toplantısında bu konudaki soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Maç öncesi yedekler küçük bir ısınma yapıyor. Bu, mecburi bir şey değil. Bazısı içeride çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Bu, çok takılınacak bir şey değil. Icardi olduğu için gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Icardi, takım kaptanımız. Her zaman takıma destek oluyor. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor.

"MAÇ MAÇ OYUNCU SEÇİYORUZ"

Icardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareketIcardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareket

Oyuncuların adaptasyonları farklı zaman alabiliyor. Kesinlikle Sane ve Icardi'nin performanslarından çok memnunum. Icardi, çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Bir sene oynamadı. Beklenenden daha erken döndü. Attığı gollerle takımın birçok maçı kazanmasında önemli rol oynadı. Maç maç oyuncu seçimleri yapıyoruz. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında tek santrforla oynadık. Galatasaray, çok farklı dizilişlerle sahada olacak. Burada da hem Sane'nin hem Icardi'nin takıma çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hem karakterliler hem kaliteliler. Bu sürecin devamında bütün oyuncularım gerçek performanslarına kavuşacak."

Kaynak:Haber Merkezi/AA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Spor
Domenico Tedesco itiraf etti
Domenico Tedesco itiraf etti
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı