Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Mecbur değil!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11'de oynamadığı için sorun çıkardığı ve takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıkmadığı belirtilen Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

Icardi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıkmamıştı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçından sonraki basın toplantısında bu konudaki soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Maç öncesi yedekler küçük bir ısınma yapıyor. Bu, mecburi bir şey değil. Bazısı içeride çalışmasını yapıyor. Icardi'nin içeride de hazırlıkları oluyor. Çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlanma süreci var. Bu, çok takılınacak bir şey değil. Icardi olduğu için gündeme getiriliyor. Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Herkesin duygusu var. Icardi, takım kaptanımız. Her zaman takıma destek oluyor. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına aynı saygı ve sevgiyi gösteriyor.

"MAÇ MAÇ OYUNCU SEÇİYORUZ"

Icardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareket

Oyuncuların adaptasyonları farklı zaman alabiliyor. Kesinlikle Sane ve Icardi'nin performanslarından çok memnunum. Icardi, çok uzun bir sakatlıktan çıktı. Bir sene oynamadı. Beklenenden daha erken döndü. Attığı gollerle takımın birçok maçı kazanmasında önemli rol oynadı. Maç maç oyuncu seçimleri yapıyoruz. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında tek santrforla oynadık. Galatasaray, çok farklı dizilişlerle sahada olacak. Burada da hem Sane'nin hem Icardi'nin takıma çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hem karakterliler hem kaliteliler. Bu sürecin devamında bütün oyuncularım gerçek performanslarına kavuşacak."