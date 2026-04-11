Okan Buruk'a ağır sözler: Kendi geçmişine bak!

Galatasaray-Kocaelispor maçı öncesi gerginlik giderek artarken, Kocaeli cephesinden çarpıcı iddialar geldi.

"Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un, Göztepe maçı sonrasında yayıncı kuruluşa verdiği röportajda herhangi bir soru yöneltilmeden birden Kocaelispor maçından bahsetmesi ve gereği yokken ortamı gerginleştirmesi son derece yanlış ve tehlikeli bir durumdu" diyen Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray Kocaelispor maçı öncesi kriz çıktı

Albayrak, "Evet, Okan Buruk iyi bir futbolcuydu; teknik adamlık kariyerinde de başarılı işler yaptığı ortadadır. Ancak Okan Buruk’un ahlak ve kişilikle ilgili sorunları olduğu yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Şampiyonluk kutlamalarında “Şinanay” şarkısına eşlik ettiği ve “O.Ç. Fenerbahçe” şeklinde tezahüratta bulunduğu görüntüler sosyal medyada dolaşmaktadır. Futbolculuk döneminde de tribünlere ve rakiplere yönelik çirkin hareketleri görülmüştür" diye yazdı.

"EN GÜZEL YANITI ULAŞ ÖZCAN VERDİ"

Albayrak, şöyle devam etti:

"Okan Buruk’a en güzel yanıtı veren, daha doğru bir ifadeyle haddini bildiren kişi Hodri Meydan tribün lideri Ulaş Özcan oldu. Özcan, tartışmalı geçmişi olan birinin Kocaelispor’a etik dersi vermesinin trajikomik olduğunu belirterek, Kocaelispor’u ve Başkan Recep Durul’u hedef alan samimiyetsiz açıklamaları kendisine iade etti.

Sosyal medyada tıklanma ve yorum rekoru kıran açıklamanın tamamı şu şekilde: Kocaelispor camiası olarak kulübümüzü ve Başkanımız Recep Durul’u hedef alan samimiyetsiz açıklamaları iade ediyoruz. Saha kenarındaki bitmek bilmeyen agresifliği, hakem baskıları ve ‘ayrıcalıklı’ kariyeriyle bilinen bir ismin Kocaelispor’a etik dersi vermeye çalışması trajikomiktir. Kendi tartışmalı geçmişini unutturmak için camiamızı malzeme yapmana izin vermeyiz! Kocaeli Stadyumu emeğin kalesidir, algı merkezlerine benzemez. Herkes yerini ve haddini bilmelidir. Gerçekler sahadadır, sahte mağduriyetlerin arkasında değil!"