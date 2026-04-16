Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray’ın gündemine dair sert açıklamalarda bulundu. Kütahyalı, teknik direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek’in geleceğinin tehlikede olduğunu iddia etti.

“İKİSİ DE KALMAZ”

Kütahyalı, “Gençlerbirliği maçı Galatasaray adına kritik. Sonrasında derbi var. O derbiyi kim kazanırsa şampiyon olur. Fenerbahçe şampiyon olursa ne Dursun Özbek ne de Okan Buruk kalır” sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca Abdülkerim ve Uğurcan’ın daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirterek, “Muhtemelen Icardi’ye de mesaj gönderildi” dedi.

LUCESCU ÖRNEĞİ

Kütahyalı, Mircea Lucescu döneminden örnek vererek Okan Buruk’u eleştirdi ve şöyle konuştu:

Lucescu, Galatasaray’da sinekten yağ çıkarıyordu. Bugünün parasıyla 10 milyon Euro maaş bütçesiyle şampiyon yaptı, Avrupa’da başarılar kazandırdı. O kadroda Hagi, Jardel, Taffarel, Emre, Okan yoktu. İşte Okan Buruk’tan beklentimiz de bu. Sen Osimhen olmadan ne yaptın? Hiçbir şey. O zaman büyük hoca değilsin.

GERİLİM TIRMANIYOR

Kütahyalı’nın sözleri, Galatasaray camiasında tartışma başlattı. Özellikle şampiyonluk yarışının son haftalara taşındığı bu dönemde, yönetim ve teknik heyet üzerindeki baskının daha da artması ve taraftarların eleştirileri dikkatlerden kaçmadı.