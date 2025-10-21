Okan Buruk kötü haberi canlı yayında açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek Sarı - Kırmızılı ekipte, Buruk’un yanı sıra savunmanın lideri Abdülkerim Bardakcı da toplantıya katıldı.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Buruk, Liverpool karşısında gösterilen yüksek odaklanma ve mücadele gücünü hatırlatarak, "Yarın da aynı şekilde bir galibiyet bizim için çok değerli olacak. Taraftarlarımızı bu coşkuyu yaşamak için stadımıza davet ediyorum" dedi.

BODO DEĞERLENDİRMESİ

Rakiplerini küçümsemeyen Buruk, Bodo/Glimt’in geçen sezon Avrupa’da yarı finale kadar yükseldiğini hatırlatarak, "Çok değerli bir takımla oynayacağız. Onların yükselişini 2020’den beri takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

KADRO SEÇİMİ

Galatasaray’ın geniş kadrosuna dikkat çeken teknik adam, "Seçim yapmak çok zor. Her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışında kalanların da katkısı çok önemli" diyerek rotasyona vurgu yaptı.

KÖTÜ HABERİ AÇIKLADI

Sakatlığı süren Singo’nun durumu hakkında bilgi veren Buruk, "En az iki haftası daha var. Risk almak istemiyoruz" diyerek oyuncunun dönüş sürecine dair net bir takvim verdi.

Rakip analizine de değinen Buruk, "Son maçlarında 5 gol attılar ama çok pozisyon verdiler. Avrupa’daki oyunları daha farklı. Zaman zaman 10 kişiyle ceza sahasında bekleyen bir takım oldular" diyerek taktiksel farklara dikkat çekti.

LIVERPOOL SÖZLERİ

Buruk, Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarını eşdeğer gördüğünü belirterek, "Bu maç da Liverpool kadar önemli. Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama kazanırsak ivme kazanırız" dedi.

Yeni transferler hakkında da konuşan Buruk, Sane’nin fiziksel olarak geç dönmesinin etkilerini ve İlkay’ın Galatasaray’a olan bağlılığını vurguladı. "İlkay bir hayalini yaşıyor. Hem saha içinde hem dışında bizim için çok değerli" ifadeleriyle oyuncularına olan güvenini dile getirdi.