Okan Buruk izin vermedi

Okan Buruk izin vermedi
Yayınlanma:
Galatasaray, Bodo Glimt maçından sonra ara vermeden Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında dün akşam Bodo Glimt'i kendi sahasında 3-1 yendi.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, dün akşamki maça rağmen futbolcularına izin vermedi. Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

gg.jpeg

TORREİRA GİTTİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana Lucas Torreira katılmadı.

Okan Buruk dün akşam maç sonrası yaptığı açıklamada "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum” demişti.

Galatasaray'a ceza mı? Yok artık UEFAGalatasaray'a ceza mı? Yok artık UEFA

Torreira'nın izin alarak ülkesi Uruguay'a gittiği belirtildi.

Galatasaray'ın dinamik ısınmayla başlayan antrenmanı 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Spor
Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı
Ünlü hakemi tutukladılar: EuroLeague karıştı
Sadettin Saran söz verdi
Sadettin Saran söz verdi