Okan Buruk izin vermedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında dün akşam Bodo Glimt'i kendi sahasında 3-1 yendi.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, dün akşamki maça rağmen futbolcularına izin vermedi. Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

TORREİRA GİTTİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana Lucas Torreira katılmadı.

Okan Buruk dün akşam maç sonrası yaptığı açıklamada "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum” demişti.

Torreira'nın izin alarak ülkesi Uruguay'a gittiği belirtildi.

Galatasaray'ın dinamik ısınmayla başlayan antrenmanı 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.