Okan Buruk bakın kimle el ele yakalandı: Evlilik sorusuna ne dedi?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gece bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yanındaki isim dikkat çekti. Evlilik sorusuna ne dedi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını 3 kez üst üste şampiyon yaparak büyük başarıya imza attı.

Ancak Buruk'un futboldaki başarısı özel hayatına yansımadı. Okan Buruk'un modacı Nihan Akkuş'la 17 yıllık evliliği geçen yıl boşanmayla sonuçlandı.

Çiftin 16 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

OKAN BURUK ESKİ EŞİ NİHAN AKKUŞ'LA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Ancak önceki akşam Okun Buruk, bir mekandan çıkarken eski eşi Nihan Akkuş'la el ele yakalandı.

Çift, geçen yaz oğulları ile birlikte tatil yapmıştı.

Bu kez el ele görüntülenen çift, gazetecileri etraflarında görünce araçlarına yöneldi.

Okan Buruk ve Nihat Akkuş, bu sırada "Tekrar evlenecek misiniz?" sorusuna cevap vermedi, gülümsemekle yetindi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

