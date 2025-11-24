Okan Buruk ayrılık sinyali verdi: Raporda kimler var?

Okan Buruk ayrılık sinyali verdi: Raporda kimler var?
Yayınlanma:
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının ardından Okan Buruk'tan ayrılık sinyali geldi. Sarı Kırmızılılarda gözler Okan Buruk'un bildirdiği 3 isim sonrası yönetimden çıkacak karara çevrildi.

Galatasaray, ara transfer döneminde hem takviye hem de ayrılıklar üzerine yoğun mesai harcıyor.
Gençlerbirliği karşısında alınan 3-2’lik galibiyet sonrası konuşan Okan Buruk, "Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz" diyerek ayrılık mesajı verdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

3 VEDA YAŞANACAK

Okan Buruk'un yönetimle görüşerek bazı isimleri ilettiği ortaya çıktı. Başarılı teknik adamın raporunda 3 isim yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, devre arasında Yusuf Demir, Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu ile vedalaşma kararı aldı.

İŞTE AYRILACAK 3 İSİM:

yusuf-demir.webp

Yusuf Demir: Gençlerbirliği maçında şansını kötü kullanan genç futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak.

berkan-kutlu.jpg

Berkan Kutlu: Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin verilecek.

ahmed-kutucu.webp

Ahmed Kutucu: Beklentilerin altında kalan futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.

DEVRE ARASI TRANSFER

Okan Buruk, ayrılacak isimlerin yerine nokta atışı takviyelerle kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

Yönetim, devre arasında yapılacak transferlerle hem rotasyonu genişletmek hem de kaliteyi artırmak istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Guardiola affını istedi
Guardiola affını istedi
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı