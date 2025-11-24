Okan Buruk ayrılık sinyali verdi: Raporda kimler var?

Galatasaray, ara transfer döneminde hem takviye hem de ayrılıklar üzerine yoğun mesai harcıyor.

Gençlerbirliği karşısında alınan 3-2’lik galibiyet sonrası konuşan Okan Buruk, "Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz" diyerek ayrılık mesajı verdi.

3 VEDA YAŞANACAK

Okan Buruk'un yönetimle görüşerek bazı isimleri ilettiği ortaya çıktı. Başarılı teknik adamın raporunda 3 isim yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, devre arasında Yusuf Demir, Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu ile vedalaşma kararı aldı.

İŞTE AYRILACAK 3 İSİM:

Yusuf Demir: Gençlerbirliği maçında şansını kötü kullanan genç futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak.

Berkan Kutlu: Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin verilecek.

Ahmed Kutucu: Beklentilerin altında kalan futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.

DEVRE ARASI TRANSFER

Okan Buruk, ayrılacak isimlerin yerine nokta atışı takviyelerle kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

Yönetim, devre arasında yapılacak transferlerle hem rotasyonu genişletmek hem de kaliteyi artırmak istiyor.