Okan Buruk 5-1'in faturasını bakın kime kesti?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt karşısında aldıkları 5-1'lik yenilginin faturasını kesti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt deplasmanında aldıkları 5-1'lik yenilgiden sonra maçın İtalyan hakemi Marco Guida'yı eleştirdi.

Okan Buruk, hakemle ilgili şunları söyledi:

"Hakemi hiç beğenmedim. Bir İtalyan hakem Şampiyonlar Ligi maçında küçük fauller ve kötü kararlar verdi. İtalyan futbolu sert ve mücadelecidir. Şampiyonlar Ligi, kolay faullerin çalınmadığı bir ligdir. İyi hakemler bunu yapmaz. Hakem faul vererek 2-0 olacak maçta bir anda golü engelledi. Bütün bölümlerde bunu yaptı. Hakemin genel performansını çok beğenmedim. Oyunu oynatmaktan çok durdurmaya çalışan bir hakemdi.

Maç 2-0'a gelse bizim için çok farklı bir sonuç olabilirdi. Aslında çok net gol kaçırdık. Onları da atabilsek maç bizim açımızdan değişebilirdi. Ancak bunların hepsi geçti. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakibimizi kutluyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

