Nuri Şahin sürprizi: Görüşmeler başladı

Başakşehir'de görevden ayrılan Çağdaş Atan'ın yerine Nuri Şahin'le görüşüldüğü ileri sürüldü.

Başakşehir, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" açıklaması yapılmıştı.

Ajansspor'daki habere göre Başakşehir, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'i göreve getirmek için harekete geçti. Turuncu lacivertli kulüp yönetiminin 37 yaşındaki teknik adamla görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Nuri Şahin, Başakşehir'in yeni teknik direktörü olursa takımın başındaki ilk maçında, Antalyaspor'dan ayrılmasından sonra yerine geçen Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ile karşılaşacak.

Başakşehir'in Nuri Şahin ile anlaşamaması halinde Abdullah Avcı'ya teklif yapılacağı haberde yer aldı.

Daha önce de Başakşehir'de görev yapan Avcı, son olarak Trabzonspor'da çalışmıştı.