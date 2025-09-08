Nuri Şahin sürprizi: Görüşmeler başladı

Nuri Şahin sürprizi: Görüşmeler başladı
Yayınlanma:
Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'e talip çıktı. Şahin'le görüşmelerin başladığı belirtildi.

Başakşehir'de görevden ayrılan Çağdaş Atan'ın yerine Nuri Şahin'le görüşüldüğü ileri sürüldü.

Başakşehir, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" açıklaması yapılmıştı.

Ajansspor'daki habere göre Başakşehir, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'i göreve getirmek için harekete geçti. Turuncu lacivertli kulüp yönetiminin 37 yaşındaki teknik adamla görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Nuri Şahin, Başakşehir'in yeni teknik direktörü olursa takımın başındaki ilk maçında, Antalyaspor'dan ayrılmasından sonra yerine geçen Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ile karşılaşacak.

Başakşehir'in Nuri Şahin ile anlaşamaması halinde Abdullah Avcı'ya teklif yapılacağı haberde yer aldı.

Daha önce de Başakşehir'de görev yapan Avcı, son olarak Trabzonspor'da çalışmıştı.

Kaynak:Ajansspor

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Spor
Fenerbahçe'den Kıbrıs Rum Kesmi'ne transfer oldu
Fenerbahçe'den Kıbrıs Rum Kesmi'ne transfer oldu
Uğurcan Çakır'a Trabzon'da kapılar kapandı imdadına Giresun yetişti
Uğurcan Çakır'a Trabzon'da kapılar kapandı imdadına Giresun yetişti