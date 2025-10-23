Norveçli gazeteci Galatasaray maçında telefonda gördüklerine inanamadı

Galatasaray'ın stadı RAMS Park'taki atmosfer İngilizlerden sonra Norveçlileri de şaşkına çevirdi. Basın tribününde Norveçli gazetecinin telefonla yaptığı ölçüm kameralara yansıdı.

RAMS Park’ta dün gece yine desibel fırtınası vardı! Norveçli gazeteciler kulaklarını tıkalar. Gördüklerine inanamadılar.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti.
Ancak sahadaki futbol kadar tribünlerdeki atmosfer de geceye damga vurdu.
Galatasaray taraftarlarının yarattığı ses seviyesi, Norveçli gazetecileri ve rakip teknik heyeti adeta şoka uğrattı.

DESİBEL TESTİNİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Norveç’ten gelen gazeteciler, maç sırasında tribünlerin ses seviyesini ölçmek için telefonlarıyla desibel testi yaptı.


Ancak Galatasaray taraftarlarının yoğun ıslık ve tezahüratları karşısında test yarıda kaldı.

bodo1-001.webpGazeteciler, kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

Kjetil Knutsen kulaklarını tıkadı

KULAKLARINI TIKADILAR

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, RAMS Park’taki atmosferin etkisinden korunmak için kulak tıkacı kullanarak yedek kulübesinde yer aldı. Bu detay, sosyal medyada gündem oldu ve Galatasaray taraftarının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

OSIMHEN ŞOV YAPTI

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşmada sergilediği performansla öne çıktı.

Galatasaray'a yedek kulübesi isyanıGalatasaray'a yedek kulübesi isyanı

Attığı goller ve rakip savunmayı zorlamasıyla maçın yıldızı olurken, taraftarlar da onun her hareketine büyük coşkuyla karşılık verdi.

GALATASARAY'IN 5 MAÇI KALDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3 golle yenip ikinci galibiyetine ulaştı ve puanını 6'ya yükseltti.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında 8 maç oynayacak Galatasaray'ın bu turda 5 maç daha yapacak.

İŞTE FİKSTÜR:

5 Kasım 2025: Ajax - Galatasaray

25 Kasım 2025: Galatasaray - U.S. Gilloise

9 Aralık 2025: Monaco - Galatasaray

21 Ocak 2026: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak 2026: Manchester City - Galatasaray

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

