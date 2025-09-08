Nihat Kahveci'den olay iddia: Yayının kesilmesini istedi

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Futbol Takımımız, İspanya ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadelede milliler rakibine 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

İspanya’ya galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikada Pedri, 22, 45+1 ve 58. dakikalarda Merino, 53. dakikada Ferran Torres kaydetti.

“DAKİKA 62’DE YAYIN KESİLSİN İSTEDİ”

Karşılaşmanın ardından Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, ilginç bir bilgi paylaştı. Maçın spikeri Murat Kosova’nın yayının kesilmesini istediğini söyleyen Nihat Kahveci, “Murat Kosova'ya üzüldüm. Dakika 62'de yayın kesilsin istedi. Ses her dakika gitti. Çöktük ya, birbirimizle konuşamadık. Not alamadık, enerjimiz emildi” sözlerini sarf etti.