Nihat Kahveci'den olay iddia: Yayının kesilmesini istedi

Nihat Kahveci'den olay iddia: Yayının kesilmesini istedi
Yayınlanma:
Türkiye - İspanya maçına dair konuşan Nihat Kahveci, Murat Kosova için ilginç bir bilgi paylaştı.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Futbol Takımımız, İspanya ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadelede milliler rakibine 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

İspanya’ya galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikada Pedri, 22, 45+1 ve 58. dakikalarda Merino, 53. dakikada Ferran Torres kaydetti.

“DAKİKA 62’DE YAYIN KESİLSİN İSTEDİ”

Karşılaşmanın ardından Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, ilginç bir bilgi paylaştı. Maçın spikeri Murat Kosova’nın yayının kesilmesini istediğini söyleyen Nihat Kahveci, “Murat Kosova'ya üzüldüm. Dakika 62'de yayın kesilsin istedi. Ses her dakika gitti. Çöktük ya, birbirimizle konuşamadık. Not alamadık, enerjimiz emildi” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Spor
Ali Koç teknik direktör için oylama yaptırdı: Çoğunluğun kararı belli oldu
Ali Koç teknik direktör için oylama yaptırdı: Çoğunluğun kararı belli oldu
Milli maçın biletleri ücretsiz oldu
Milli maçın biletleri ücretsiz oldu