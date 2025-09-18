Nihat Kahveci'den çok konuşulacak İrfan Can Eğribayat iddiası

Fenerbahçe’nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı erteleme maçının ardından futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

Kahveci, hem oyun planına hem bireysel performanslara yönelik çarpıcı yorumlarda bulundu.

Kahveci, Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki performansını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar?

Talisca bugün sahada yok.

Cephede faul almak için yalandan atlıyor. O

ğuz’un tek yaptığı içeri çekip orta atmak.

Szymanski, Semedo topu alınca ileri koşu atıyor ya da kornerde paslaşıyor.

Böyle futbol olmaz.

İlk yarı Alanyaspor ikinci golü de bulabilirdi.

OLAY YARATAN İRFAN CAN İDDİASI

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat’ın performansı da Kahveci’nin radarındaydı.

Nihat Kahveci: İrfan Can 3. kaleci olur

Sezon başından beri kaleci konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlatan yorumcu, şu sözlerle eleştirisini sertleştirdi:

Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey.

Sezon başından beri iyi bir kaleci gerektiğini söylüyorduk.

İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur.

Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara da değinen Kahveci, VAR sisteminin devreye girmemesiyle ilgili tepkisini dile getirdi: