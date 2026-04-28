NBA'de final gibi çeyrek final

NBA play-off'larında Thunder, konferans yarı finaline yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 131-122 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.
Mortgage Matchup Center'da oynanan Batı Konferansı ilk tur 4. maçında Suns'a konuk olan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 8 asist ve Chet Holmgren'in 24 sayı, 12 ribauntluk katkısıyla galip geldi.

Suns'ta ise Devin Booker 24, Jalen Green ve Dillon Brooks 23'er sayı kaydetti.

Thunder, konferans yarı finalinde Los Angeles Lakers-Houston Rockets (3-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Nuggets seriye tutundu

Denver Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 125-113 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

Ev sahibi takımda Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt, 16 asist ve Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Timberwolves'ta ise Julius Randle 27 ve Ayo Dosunmu 18 sayı üretti.

Orlando Magic ise sahasında Detroit Pistons'ı 94-88 mağlup etti ve seride 3-1 üstünlük yakaladı.(AA)

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Elazığspor'un TFF 1. Lig planı: Mucize nasıl gerçek oldu
Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerek şampiyon oldu
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor
