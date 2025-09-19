Mustafa Denizli'nin aklı karıştı

Mustafa Denizli'nin aklı karıştı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanında aldığı 5-1'lik yenilgi sonrası Mustafa Denizli şaşkınlığını gizleyemedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı 5-1’lik ağır mağlubiyetle başladı.
Sarı - Kırmızılıların bu şok yenilgisi, HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli’nin dikkat çekici analizleriyle gündeme taşındı.
Denizli, hem teknik hem psikolojik kırılma noktalarına işaret etti ve özellikle Sane'nin performansın doğruluğu konusunda kararsız kaldı.

"HAKEM NET GOLÜ YEDİ"

Maçın kritik anlarını değerlendiren Denizli, Galatasaray’ın iptal edilen golüne tepki gösterdi:

1-0’ken Barış Alper’in frikiği şanssızdı ama daha önemlisi Galatasaray’ın attığı ikinci golde faul yoktu.
Hakem net bir golü yedi.

GALATASARAY ÜSTÜNDÜ AMA

Denizli, Galatasaray’ın oyunun büyük bölümünde üstün olduğunu ancak savunma hatalarıyla maçı kaybettiğini vurguladı:

İlk yarım saat mutlak hakimiyet vardı.
Topa sahip olan taraf Galatasaray’dı.
Ancak neredeyse 3 golü kendi kalemize attık.
Bu kadar çabuk kırılmak Galatasaray’a yakışmadı.

Galatasaray’ın kadro kalitesine rağmen oyun bütünlüğü sağlayamadığını belirten Denizli, sistem eleştirisinde bulundu:

İyi transferler yapabilirsin ama yerleşik düzeni bozarsan sonuç alamazsın. Galatasaray ligde 5’te 5 yaptı ama iyi oynamadı.
Nerede hata yaptıklarını bulmaları şart.

SANE TRANSFERİ AKLINI KARIŞTIRDI

Denizli, Leroy Sane’nin performansını da sorguladı:

Sane, büyük bir transfer ama takım oyuncusu olarak öne çıkamıyor.
Yunus ve Barış’ın yaptığı aksiyonları yapamıyor.
Bu transfer doğru mu, yanlış mı?
Cevabı sahada yok.

Galatasaray’ın Frankfurt karşısındaki dağınık görüntüsü, hem teknik kadro hem de yönetim için ciddi şekilde eleştiri topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Spor
Süper Lig hakemleri ile MHK birbirine girdi: Futbol dünyasını karıştıran iddia
Süper Lig hakemleri ile MHK birbirine girdi: Futbol dünyasını karıştıran iddia
Almanya'da Galatasaray depremi
Almanya'da Galatasaray depremi
Aziz Yıldırım seçim kararını açıkladı
Aziz Yıldırım seçim kararını açıkladı