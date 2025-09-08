Mustafa Denizli: Sağa dön sola dön kalk git bir tur at gel

Türk futbolunun efsane ismi, Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın İspanya'ya 6-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

Denizli, HT Spor'daki programda şunları söyledi:

- Öncelikle farkı kabul ederek başlayacaksın. Bu tür maçlarda başlama ve bitirme stratejisi farklı olur, testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok oluyor.

- Bugün 2 tane mağlubiyet aldık. Bir tanesine çok üzüldük ama gurur duyduk. Oynadığı voleybolla, mücadelesiyle... O gururu yaşadığımız gün, üzüntüyü de yaşadık. Hem şampiyon olamadığımız için, hem de akşamki futbol maçını kaybettiğimiz için...

- Gürcistan maçından sonra bu kadar yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu. Kolay gollerle 3-0 öne geçtik ama ikinci yarıda kırmızı karttan sonra bir hayli zorlandık. Futbol olarak değerlendirdiğin zaman çok iyi futbol oynamadık.

- 21 şutun 12'si kaleyi buldu. Kaleyi bulan 12 isabetli şutun 6'sı gol oldu, geri kalanı ise Uğurcan Çakır kurtardı. Bu kurtarışların çoğu da üzerine gelen toplar değildi, uzanarak ve uçarak kurtartığı toplar vardı.

- Bu takımın çoğu bu akşam uyuyamaz. Çok net bir şekilde uyuyamaz. Bu maçtan sonra uyuyamazsın. Sağa dön, sola dön, kalk-git, bir tur at gel... Kolay değil, psikolojik olarak çöküyorsun. Bu sonucun tersi de olabilirdi. Bu mesleğin içinde hep var olan şeyler...