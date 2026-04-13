Mustafa Denizli Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

RAMS Park'ta Kocaelispor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli 2 puan kaybeden Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeye efsane teknik adam Mustafa Denizli dikkat çekti.

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında sahasında aldığı 1-1’lik beraberlik sonrası HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, sarı-kırmızılıların son dönemdeki performansını değerlendirdi.

“GALATASARAY’DA CİDDİ GERİLEME VAR”

Ünlü teknik direktör Denizli, son haftalardaki oyun düşüşüne dikkat çekerek, “Galatasaray’ın üretkenliği Trabzonspor ve Göztepe maçlarında hiç yoktu. Bu üç maçta oyun anlamında ciddi bir gerileme var” dedi.

“NET GOL POZİSYONU YOK”

Kocaelispor maçının özellikle ikinci yarıda kazanılabileceğini belirten Denizli, “Galatasaray’ın kaçırdığı net bir gol pozisyonunu söyleyebilir misin? Kocaelispor’un da direkten dönen bir topu var. Takımların kalan maçlarının artık bir önemi yok, sen ne oynayacaksın? Galatasaray son 3 maçında gerçek görüntüsünden çok uzak bir futbol oynuyor” ifadelerini kullandı.

“OSIMHEN LİGİN BELİRLEYİCİSİ”

Denizli, Victor Osimhen’in yokluğunun sadece Galatasaray’ı değil tüm ligi etkilediğini vurguladı: Osimhen, Galatasaray’ın değil ligin belirleyicisi. Bunu sadece onun bireysel performansına bağlayamayız. Osimhen’in yokluğu; çevresinde, sağında, solunda ve arkasında oynayanları da olumsuz etkileyen bir faktör.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

