Galatasaray'ın eski yıldızı: Ben oynarken de böyleydi

Kocaelispor beraberliği sonrası Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel, kendi oynadığı dönemle Sarı Kırmızılı takımı karşılaştırdı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Ryan Babel, Kocaelispor karşısında alınan 1-1’lik beraberliği Rams Park’ta izledi ve maç sonrası A Spor’a değerlendirmelerde bulundu.

“İYİ BİR SONUÇ DEĞİL”

Babel, sarı-kırmızılıların oyunu kontrol etmesine rağmen galibiyet çıkaramamasını eleştirerek, “Galatasaray oyunun kontrolüne sahipti ama maç 1-1 sona erdi. Bu iyi bir sonuç değil. İkinci golü atmaya çalıştılar ama olmadı” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERLİ ZAMAN VAR”

Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yarışının hala devam ettiğini vurguladı:
Sonuçta bu futbol. Her zaman işler istediğiniz gibi ilerlemez. Ben oynarken de böyleydi. Ancak yine de Galatasaray’ın şampiyon olmak için yeterli zamanı olduğunu düşünüyorum.

“OSIMHEN’İN YOKLUĞU BÜYÜK HANDİKAP”

Babel, sakatlıklar ve özellikle Osimhen’in yokluğunun Galatasaray için ciddi bir dezavantaj olduğunu belirtti:
Sezon uzun, sakatlıklar ve Osimhen’in yokluğu Galatasaray için büyük bir handikap. Değişen bir oyun ve hiçbir şey garanti değildir ama Galatasaray’ın çok iyi bir kadrosu ve tecrübeli bir teknik direktörü var. Şampiyonluk yolunda sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK DÖNEM

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında kaybettiği puan, Fenerbahçe ile farkı 2’ye düşürdü. Babel’in açıklamaları, Sarı - Kırmızılıların kalan haftalarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatırken, şampiyonluk yarışının tansiyonunu yükseltti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

