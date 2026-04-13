Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi

Galatasaray'ın eski yıldızı Rigobert Song Kocaelispor maçı sonrası Sarı Kırmızılı futbolcuların oyunu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Galatasaray’ın eski futbolcularından Rigobert Song, Kocaelispor ile oynanan ve 1-1 sona eren mücadeleyi Rams Park’ta izledi. Kamerunlu eski yıldız, maç sonrası A Spor’a yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

“BU STAT MUHTEŞEM BİR ŞANS”

Song, yeni stadyumun atmosferinden etkilendiğini belirterek, “Galatasaray benim dönemimde Ali Sami Yen’de oynuyordu. Şimdi ise bu muhteşem stadyum genç oyuncular için büyük bir şans” dedi.

KULÜP YÖNETİMİNE ÖVGÜ

Galatasaray’ın teknik direktörü ve başkanına övgüler yağdıran Song, “Galatasaray kaliteli ve başarılı bir teknik direktöre sahip. Başkan da çok iyi iş çıkarıyor. Bu yüzden kulüp adına sevinçliyim” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ YARI NE OLDUYSA…”

Kocaelispor karşısında ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Song, “İkinci yarı ne olduysa herkes geriye döndü ve gol atamadılar. Yine de şampiyon olacaklarına inanıyorum” diyerek sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansına vurgu yaptı.

“BÜYÜK KULÜPLER ŞAMPİYON OLMASINI BİLİR”

Galatasaray’a olan bağlılığını dile getiren Song, “Kalbim hep Cimbom’la. Hayatım boyunca en büyük başarılarımı onlarla yaşadım. Büyük kulüpler şampiyon olmasını bilir. İşler biraz zorlaşsa da fırsatları değerlendirerek kupayı alacaklardır. Umarım buraya gelerek onlara enerji vermişimdir” sözleriyle camiaya destek verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

