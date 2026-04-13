Mustafa Çulcu: Torreira'ya göstermedi

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Kocaelispor maçındaki tartışmalı kararları değerlendirdi. Çulcu, ofsayt ve penaltı tartışmalarına da açıklık getirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fırat Aydınus: Bu pozisyon penaltı hocamFırat Aydınus: Bu pozisyon penaltı hocam

Torreira, ofsayt ve penaltı tartışmalarına açıklık getirirken, Torreira'nın görmesi gereken sarı kartı görmediğini ileri sürdü. Kocaelisporlu Dijksteel'e de sarı kart çıkmadığını belirtti ve Sabah'taki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"DÜŞÜK YÜZDEYE SAHİP"

"Oğuzhan Çakır, faul ve kart tespitleri konusunda düşük yüzdeye sahip bir hakem. Daha 5. dakikada 'Serdar Dursun elle oynadı' dedi ama 41'de daha fazlasını Abdülkerim yaptı 'devam' dedi. Nonge'ye çıkan sarı hatalı, çünkü Torreira'nın ayağına basmıyor. 22'de ve 59'da Kocaelispor, 28'de de Galatasaray penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Majör kararlarda sürekli VAR'a yaslanan bir yapısı olduğu için zaten olsa da sahada veremezdi. Galatasaray'ın golünde ofsayt tartışmaları olabilir lakin çıplak göz bunu çözemez. Teknolojiye inanmak ve karara saygı duymak zorundayız. Hakemin ilk yarıyı bitiriş şekli modern hakemlikten çok uzak berbat bir uygulamaydı. Dijksteel ve Torreira başta olmak üzere göstermediği sarılar var. Oyunun içinde kaldığı anlar oldu. Kocaelispor'un golünde çizgide ikinci bir oyuncu var ofsayt yok. Zor maçtan, böylesine gergin iklimde belki ligin kaderini belirleyecek maçtan iyi çıktı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Spor
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Rigobert Song şaşkınlığını gizleyemedi
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Volkan Demirel Ali Koç'un oğlunu kadrosuna kattı
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!
Tedesco'nun uykularını kaçıran tehlike: Tam da Galatasaray'dan önce!