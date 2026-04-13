Mustafa Çulcu: Torreira'ya göstermedi

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fırat Aydınus: Bu pozisyon penaltı hocam

Torreira, ofsayt ve penaltı tartışmalarına açıklık getirirken, Torreira'nın görmesi gereken sarı kartı görmediğini ileri sürdü. Kocaelisporlu Dijksteel'e de sarı kart çıkmadığını belirtti ve Sabah'taki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"DÜŞÜK YÜZDEYE SAHİP"

"Oğuzhan Çakır, faul ve kart tespitleri konusunda düşük yüzdeye sahip bir hakem. Daha 5. dakikada 'Serdar Dursun elle oynadı' dedi ama 41'de daha fazlasını Abdülkerim yaptı 'devam' dedi. Nonge'ye çıkan sarı hatalı, çünkü Torreira'nın ayağına basmıyor. 22'de ve 59'da Kocaelispor, 28'de de Galatasaray penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Majör kararlarda sürekli VAR'a yaslanan bir yapısı olduğu için zaten olsa da sahada veremezdi. Galatasaray'ın golünde ofsayt tartışmaları olabilir lakin çıplak göz bunu çözemez. Teknolojiye inanmak ve karara saygı duymak zorundayız. Hakemin ilk yarıyı bitiriş şekli modern hakemlikten çok uzak berbat bir uygulamaydı. Dijksteel ve Torreira başta olmak üzere göstermediği sarılar var. Oyunun içinde kaldığı anlar oldu. Kocaelispor'un golünde çizgide ikinci bir oyuncu var ofsayt yok. Zor maçtan, böylesine gergin iklimde belki ligin kaderini belirleyecek maçtan iyi çıktı."