Fırat Aydınus: Bu pozisyon penaltı hocam

Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, Galatasaray-Kocaelispor maçında bir penaltının verilmediğini ileri sürdü. Aydınıs, hakem Oğuzhan Çakır'ın son 2 yılda Galatasaray'ın 6 maçını yönettiğini, 6'sının da kendi sahasında olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Oğuzhan Çakır'ın da kararları tartışma konusu olurken, eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, bir penaltının verilmediğini ileri sürdü.

Aydınus, Libero programında yaptığı açıklamada Galatasaraylı Jakobs'un ceza alanı içinde Kocaelisporlu Serdar Dursun'u ittiğini belirtti ve şunları söyledi:
"Bu pozisyon penaldı hocam. Bu olaylarda 2 tane durum vardır. Ya arkadan gelen hızlıca gelir. Ya da bu kolun şu şekilde veya bu şekilde açılması. Kolun açılmadığı yerlerde arkadan gelip hızlıca vurması varsa o nizami olmaz. Penaltı. Veya Jakobs gibi yetişemeyeceğini anladığı anda arkadan hem de koluyla canıhıraş kullanılması. Bu pozisyonda Serdar'ı bozuyor. Penaltı. Bu pozisyonda penaltı olmalı. VAR niye karışmadı? Genelde bu tek elle çekme itmelerde VAR müdahil olmuyor. İki eliyle kavrayacak, itecek. Bunu sahada hakeme bırakırlar. Ben burada penaltıdan yanayım."

"YAPMA BU ÇOCUĞU DA YIPRATIYORSUN"

Aydınus, hakem Oğuzhan Çakır'ın son 2 yılda Galatasaray'ın 6 maçını yönettiğini, 6'sının da iç sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sadece Süper Lig'de Trabzon'un 3 maçını yönetmiş. 1'i içerde 2 dışarda. Oğuzhan Çakır kaç Beşiktaş maçına çıkmıştır? 4. 2'si içerde 2'si dışarda. Oğuzhan Çakır kaç Fenerbahçe maçına çıkmıştır? 6. 4'ü içerde 2'si dışarda. Oğuzhan Çakır kaç Galatasaray maçına çıkmıştır? 6. 6'sı da içerde hocam. Bir kulüple bir hakemi yıpratma anlamında ancak bu kadar atanır. 6 maçta Galatasaray 3 galibiyet 3 beraberlik almış. Ama kimse ona bakmıyor işte. Herkes istediği yerden bakıyor. Niye Galatasaray'da hiç deplasman maçına çıkmamış? Yapma bu çocuğu da yıpratıyorsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

