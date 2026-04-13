Erman Toroğlu Okan Buruk'un yaptığı şark kurnazlığını açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, 1-1 biten Galatasaray-Kocaelispor maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u eleştirirken, şark kurnazlığı yaptığını söyledi.

"Kocaelispor'un kaybedecek hiçbir şeyi yok. Öyle bir avantajları var" diyen Toroğlu, Sözcü TV'deki programda şu ifadeleri kullandı:

"Okan Buruk gereksiz yere rakibi sinirlendirerek havaya soktu. Ama bu Okan akıllanmıyor. Bir gün akıllanır mı bilmiyorum. Bugün Kocaelispor

başkanını seyrettim, öyle başkan olmaz. Ne Okan Buruk gibi teknik direktörlük olur, ne Kocaelispor başkanı gibi başkanlık olur. Yakışmıyorsunuz. Bunu yapan da Kocaelispor Başkanı, olacak iş değil. Evin camdansa komşunun camına taş atma. Bugünün en kötü hareketi Kocaeli başkanının küfürlü tezahürata eşlik etmesiydi. Sınıfta kaldı.

Bu maçın böyle olacağı Okan Buruk'un geçen hafta hemen maçtan sonra verdiği beyanattan belliydi. 'Benim takımım fazla bir iş yapamıyor, Kocaeli takımı da fena değil, takılabiliriz biz, ben şimdiden fitili ateşleyeyim, maçı alalım' şeklinde şark kurnazlığıydı. Ne oldu? Kocaelili

futbolcuları, seyircileri ateşledi, havaya soktu. Bu maçın sorumlusu maçtan bir hafta evvel Okan Buruk, maçta da Okan Buruk.

4 oyuncu değişikliği yapıyorsun, en son Icardi'yi alıyorsun Sara'yı çıkarıyorsun. Topu atacak adam Sara. Sen birini çıkarıyor, birini alıyor ve intihar ediyorsun. Kestirme söyleyeyim hiç uzatmadan Icardi vardı, Okan Buruk vardı. Osimhen vardı, Okan Buruk vardı. Osimhen yok, Okan

Buruk yok. Bu kadroda bir tane futbolcuya mahkumsan senin hatan var. Okan, bu takımı idare edemedi. Havayı yakalayamadı, bir şey yapamadı. Fenerbahçe bu haldeyken senin açık ara götürmen lazımdı, şimdi çok zora soktun işini.

"FENER SENİ YENERSE ŞAMPİYON OLACAK"

Önümüzdeki maçları iki takım da alırsa, Fener seni yenerse şampiyon olacak. Kendi sahanda öyle bir maça çıkacaksın ki Fenerli oyuncuların ayakları titremeyecek, senin oyuncularının ayakları titreyecek. Senin seyircin 'acaba' diye maça gidecek. O kadar zor bir olay ki o.

Gol bağıra bağıra geldi, bir top da direkten döndü. O top gol olsa mağlup olacaktın. Hala da hakemle konuşuyorsun Okan. Galatasaray'ı kaldıramadı."