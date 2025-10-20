Mustafa Çulcu: Pozisyon penaltı

Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Karagümrük maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Çulcu "Pozisyon penaldı" dedi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Karagümrük maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Çulcu "Pozisyon penaltı" dedi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Ali Şansalan maçın hemen başında Çağlar ve Roco'nun rakiplerine kontrolsüz girişlerinde sarı kart yerine sözlü ikazı uyguladı. Önce avantaja bırakıp, dönüp Atakan'a gösterdiği sarı doğru uygulamaydı. Talisca penaltı bekledi devam kararı doğru.

- Balkovec'in 19'da kayarak riskli hareketinde Nene'nin sol ayağına teması var. Pozisyon penaltı ama hakem önce devam dedi. VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi penaltı ve sarı kart verdi.

- 80'de Karagümrük'ün Atakan ile attığı 2. golde yardımcı ofsayt kaldırdı çok kritik pozisyonda VAR'dan da ofsayt çıktı. Teknolojiye güvenmek zorundayız.

Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayalFenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal

- Sarısı olan Balkovec'in 83'te Szymanski'ye kontrolsüz girişi sonrası 4. hakemden gelen destekle 2. sarıdan kırmızı doğru karar.

- En-Nesyri'nin attığı iptal edilen golde ofsayt doğru.

- Ali Şansalan penaltıda VAR müdahalesi yedi ama iyi maç yönetti. Kutlarım.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

