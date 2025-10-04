Mustafa Çulcu: Penaltı doğru

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Trabzonspor'un Kayserispor'u 4-0 yendiği maçtaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Bol şutların, direkten dönen topların olduğu maçın devre arası soyunma odasından farklı motivasyonla sahaya çıkan Trabzonspor, bu açık oyununu Kayseri'ye pahalıya ödetti.

- Ali Şansalan geçen hafta muhteşem (!) performans göstermiş olmalı ki dün akşam yine sahadaydı.

- 7'de Zubkov ile Abdülsamet mücadelesinde topla oynayan Zubkov, geç kalıp faulü yapan Abdülsamet ama hakem Zubkov aleyhine endirekt verdi. Tehlikeli hareket topa değil rakibe yapılır. Verdiğin karar kabul görmeyince de bu kez sahada inandırmak için 15 saniye demonstrasyon tiyatro yapıyorsun.

"TRABZON'UN ATAĞINI NİYE KESİYORSUN?

- 59'da Augusto aleyhine bir faul çaldı ki trajikomikti! Yakından uzaktan alakası yok. Bunu aday hakem dahi çalmaz.

- 76'da doğru kararla devam ettirdiğin pozisyonda Trabzon'un atağını tedavi için niye kesiyorsun.

- Uzatmalarda verilen penaltı doğru.

- Arda Kardeşler konusunda çok tepki verdi diye rahatsız olmayın, Trabzonspor'un tek istediği adil oyun ve adalet.