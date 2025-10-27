Mustafa Çulcu: Külliyen hatalı müdahale öküzün altında buzağı aradılar

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Göztepe maçının hakemi Oğuzhan Çakır'ın kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Göztepe maçının hakemi Oğuzhan Çakır'ın kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şun ifadeleri kullandı:

- Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray'ın 14'te Yunus, 17'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonlara devam kararları doğru.

- Juan'ın Sallai'ye, Denis'in Barış'a yaptığı kontrolsüz harekette sarı kartları göstermedi. Nihayet Bokele'ye 30'da sarıyı çıkardı.
- Galatasaray'ın beraberlik golünde çok net savunmada Furkan'dan gelen topta Osimhen'e kalkan bayrak yanlış, gol temiz. Ama güncellenmemiş VAR hakemi izlemeye çağırdı! Külliyen hatalı müdahale… Herhalde, "Öküz altında buzağı aradılar."

"KİMSE SABIR GÖSTERMEZ"

- 42'deki mücadelede faulü önce Osimhen yaptı hakem vermedi, devamında Bokele'yi elleri-kolları illegal kullanımından ikinci sarıdan ihraç etti.

Erman Toroğlu: Galatasaray hakem kararıyla galip geldiErman Toroğlu: Galatasaray hakem kararıyla galip geldi


- Göz ve karar reflekslerinde sıkıntı yaşayan sıkışan maçı kendi yöntemleri ile çözmeye çalışan ve baskıya direnemeyen kötü bir hakemlik ve çarpık bir karar çıktı.

- 27 yaşındaki Oğuzhan Çakır, eğer hızlı gelişim göstermezse 45 yaşına kadar ona kimse sabır göstermez.

