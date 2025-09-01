Mustafa Çulcu: Kırmızı kart olmalıydı penaltı net yanlış

Mustafa Çulcu: Kırmızı kart olmalıydı penaltı net yanlış
Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş'ın Alanyaspor'la Trabzonspor'un da Samsunspor'la oynadığı maçlardaki hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çulcu'nun Sabah'taki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- FIFA hakemi Kadir Sağlam Maestro'ya kontrolsüz girişinde Ndidi'ye sarı göstermedi.

- Alanya lehine verdiği penaltı doğru. Ancak Ogundu'yu top için mücadele olmaksızın düşüren Djalo'ya sarılarak, tutarak rakibin bariz gol şansını engellediğinden kartın rengi sarı değil evrensel uygulama kırmızı olmalıydı. Ülke klasiği el kulağa VAR ile iletişime geçti. Orada da hiç Süper Lig maçı yönetmemiş hata üstüne hata yapan Alper Çetin var. Cesaret edip ihraç edemediler, korktular sarı da kaldılar.

- Beşiktaş'ın 79'da Toure ile attığı gol net ofsayt iptal doğru.

Çulcu, Trabzonspor-Samsunspor maçıyla ilgili de şu ifadelere yer verdi:

- Trabzon-Samsun maçının hakemi Deniz Kayatepe'ye gelirsek bu maçlar için henüz erken. Onauchu ile kaleci pozisyonunda temel bakış topla kimin oynadığı. Burada kaleci topa temas etmiş oynamış, Onauchu kendini takıyor atıyor. Verdiği penaltı net yanlış. VAR müdahalesi ile iptal kararı doğru. Böyle bir maça bu hakemi atamak Trabzonspor ve Samsunspor'un sinir uçlarıyla oynamaktır.

Kaynak:Sabah

