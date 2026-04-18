Mustafa Çulcu: Kartları pas geçti tekrar seyretmeli

Mustafa Çulcu: Kartları pas geçti tekrar seyretmeli
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin kararlarını eleştirdi. Çulcu, "Fenerbahçe'nin aleyhine çaldığı faulleri tekrar seyretmeli" dedi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, 2-2 biten Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin kararlarını eleştirdi.

Çulcu, maçla ilgili olarak ise "Orta ve ön alanda atletik oyuncuları olan Fenerbahçe'de Asensio olmayınca oyunu kuracak tempoyu yükseltecek, gerektiğinde oyunu sakinleştirecek oyuncu yok. İlk yarıda hemen sonuca gitme aceleciliği içinde stresli, baskı altında ve pozisyon üretmekte zorlanan bir Fenerbahçe seyrettik. Öyle ki kaleyi bulan ilk isabetli şut 42'de Kerem'den geldi. Rizespor, 2. yarıya adeta golle başladı. Sıkışan, gerilen oyunda kartlar çoğalınca Samet ikinci sarıdan ihraç oldu. İki dakika sonra gelen penaltı golü Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. Bir eksik kalan rakibi karşısında Kerem'in golü Fenerbahçe'ye can verdi derken uzatmalarda hatalı çıkış yaparak ikinci golü yiyen kaleci Ederson o canı aldı" yorumunu yaptı.

"PENALTI DOĞRU"

Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem kararlarıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
"Adnan Deniz Kayatepe anlamsız karta geç girme planı içinde olunca bazı sarıları pas geçti, konuşarak 36'ya kadar geldi. Sonra kartlara girdi. Hakemlikte aşırı hoşgörü iyi değildir. Doğru olan, kartı ne zaman vereceğini bilmek ve uygulamaktır. Pas geçilen her kart kontrol aşınması oluşturur. 36'dan sonra kartların çoğalmasının sebebi budur. 20'de Çağlar-Sow mücadelesine ve 32'de kornerden gelen topta Fenerbahçe'nin aleyhine çaldığı faulleri tekrar seyretmeli. 29'da Fenerbahçe, 45+3'te de Rizespor penaltı bekledi, devam kararları doğru. Sarısı olan Samet'in ikinci sarıdan ihracı doğru. 78'de hakem, VAR müdahalesi yedi. Fenerbahçe lehine VAR'dan gelen penaltı doğru. Zaman geçirmelerde ve kararlarını protestolarda proaktif olamadı. Yarınlarda belki daha iyi hakem olacak ama bugün için kalitesi bu kadar. Vasatı aşamadı."

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
