TRT müjdeyi verdi: Galatasaray Fenerbahçe derbisi şifresiz yayınlanacak

EuroLeague Women finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak. 19 Nisan Pazar günü oynanacak final TRT Spor'dan yayınlanacak.

adın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan EuroLeague Women 2025-2026 sezonunun şampiyonu, yarın iki Türk ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşılaşacağı final maçında belli olacak.

DEV FİNAL TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı Final organizasyonunda finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, Prens Felipe Salonu'nda TSİ 21.00'de kozlarını paylaşarak şampiyonluk kupasını müzelerine götürmeye çalışacak. Dev müsabaka TRT Spor’dan yayınlanacak.

Organizasyonda şampiyon olması halinde sarı-lacivertliler tarihinde 3. kez, sarı-kırmızılı takım ise 2. kupa sevincini yaşayacak.

TÜRKİYE 10. AVRUPA KUPASINI KAZANACAK

Ayrıca Türkiye, sonuç ne olursa olsun kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak.

2014'TE DE FİNALDE KARŞILAŞMIŞLARDI

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda oynanan final maçında da karşı karşıya gelmişti.

Finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

