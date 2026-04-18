Bodrum FK Erzurumspor 1-1 berabere
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de lider Erzurumspor, play off mücadelesi veren Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 2 takımın şimdiye kadarki mücadelesinde beraberlik var.
TFF 1. Lig'de en yakın takipçisi Amedspor'un 6 puan önündeki Erzurumspor, yarın play off mücadelesi veren Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sezonun bitmesine 3 hafta kala 78 puandaki Erzurumspor, bu maçtan 1 puan bile alsa Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
Bodrum'daki maç saat 16.00'da başlayacak.
BODRUM FK: 1 ERZURUMSPOR: 1
Erzurumspor ile Bodrum FK, TFF 1. Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.
Şimdiye kadar oynanan 5 maçta 2 takımın da 1'er galibiyeti bulunuyor. 3 maç da berabere sonuçlandı.
Maçların sonuçları şöyle:
2022-2023
Erzurumspor-Bodrum FK: 1-2
Bodrum FK-Erzurumspor: 0-0
2023-2024
Bodrum FK-Erzurumspor: 0-0
Erzurumspor-Bodrum FK: 1-0
2025-2026
Erzurumspor-Bodrum FK: 2-2
