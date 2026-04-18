Bodrum FK Erzurumspor 1-1 berabere

Bodrum FK Erzurumspor 1-1 berabere
TFF 1. Lig'de lider Erzurumspor, play off mücadelesi veren Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 2 takımın şimdiye kadarki mücadelesinde beraberlik var.

TFF 1. Lig'de en yakın takipçisi Amedspor'un 6 puan önündeki Erzurumspor, yarın play off mücadelesi veren Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sezonun bitmesine 3 hafta kala 78 puandaki Erzurumspor, bu maçtan 1 puan bile alsa Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
Bodrum'daki maç saat 16.00'da başlayacak.

BODRUM FK: 1 ERZURUMSPOR: 1

Erzurumspor ile Bodrum FK, TFF 1. Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.
Şimdiye kadar oynanan 5 maçta 2 takımın da 1'er galibiyeti bulunuyor. 3 maç da berabere sonuçlandı.
Maçların sonuçları şöyle:
2022-2023
Erzurumspor-Bodrum FK: 1-2
Bodrum FK-Erzurumspor: 0-0
2023-2024
Bodrum FK-Erzurumspor: 0-0
Erzurumspor-Bodrum FK: 1-0
2025-2026
Erzurumspor-Bodrum FK: 2-2

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
