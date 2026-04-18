TFF 1. Lig'de en yakın takipçisi Amedspor'un 6 puan önündeki Erzurumspor, yarın play off mücadelesi veren Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mesut Bakkal: Amedspor'un hakkı bu alacağız

Sezonun bitmesine 3 hafta kala 78 puandaki Erzurumspor, bu maçtan 1 puan bile alsa Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Bodrum'daki maç saat 16.00'da başlayacak.

BODRUM FK: 1 ERZURUMSPOR: 1

Erzurumspor ile Bodrum FK, TFF 1. Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiye kadar oynanan 5 maçta 2 takımın da 1'er galibiyeti bulunuyor. 3 maç da berabere sonuçlandı.

Maçların sonuçları şöyle:

2022-2023

Erzurumspor-Bodrum FK: 1-2

Bodrum FK-Erzurumspor: 0-0

2023-2024

Bodrum FK-Erzurumspor: 0-0

Erzurumspor-Bodrum FK: 1-0

2025-2026

Erzurumspor-Bodrum FK: 2-2