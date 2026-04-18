Deniz Çoban: Faul göremiyorum bu pozisyonda kırmızı kart

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldığı maçtaki 2 kritik pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çoban, yayıncı kuruluştaki programda Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hücum faulü bu kadar kolay çalmak iyice Türk futbolunu bozmaya başladı. Hakem burada devam dese eleştirmeyeceğim. Benim için bu bir penaltı. Biz her zaman söylüyoruz, ne zaman faul olur? Bir oyuncunun yapacağı ikinci hamleyi engellerse yapılmış olan müdahale bu bir fauldür. İzlediğimiz zaman Talisca'nın ben topu durdurmak istediğini düşünüyorum. Ama Taylan'ın aşağıdan gelen ayağı Talisca'nın ayağına vuruyor. Hem topu durduramıyor Talisca hem de yapacaksa bile ikinci hamlesini yapamıyor. O yüzden penaltı."

"ELİ HİSSETTİĞİ ANDA KENDİNİ BIRAKIYOR"

Çoban, maçın son anlarındaki Fofana ile Kerem Aktürkoğlu mücadelesiyle ilgili de şöyle konuştu:

"30 haftadır söyledik bu kadar kolay hücum faul çalınmaz, bu kadar kolay hücum faul çalınmaz... Buyurun çok kritik bir dakikada çalınan kolay bir faul, ben faul göremiyorum bu pozisyonda. İtilmiş bir oyuncu böyle düşmez. Eli hissettiği anda bırakıyor. Sonrası bariz gol şansı. Neden bariz gol şansı? Burada Oğuz topu alsaydı kaleye girene kadar durduracak oyuncu yoktu. Bu bir faul ve kırmızı kart."