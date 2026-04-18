Erman Toroğlu: Öyle bir penaltı çaldılar ki sinekten yağ çıkardılar

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele 2-2’lik eşitlikle bitti.

Ev sahibinin golleri 80. dakikada Anderson Talisca (P) ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Çaykur Rizespor’un gollerini ise 47. dakikada Ali Sowe ve 90+8’de Sagnan kaydetti.

SAMET AKAYDIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk ekipte Samet Akaydın ise 72. dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

“SİNEKTEN YAĞ ÇIKARDILAR”

Karşılaşmayı Sözcü’deki yazısında değerlendiren Erman Toroğlu, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Zorlama bir penaltı olduğunu vurgulayan Erman Toroğlu, “Bir de şunu söyleyeyim: Öyle bir penaltı çaldılar ki sinekten yağ çıkardılar. Şimdi bütün kamuoyuna soruyorum: Böyle bir pozisyonda bu statta Rizespor’a penaltı çalabilir mi? Size bir şey söyleyeyim, net olarak çalamaz” ifadelerini kullandı.