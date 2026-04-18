Hem yendi hem başarılar diledi: Şimdi de Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'a başarılar dileyen Palut, Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili de iddialı konuştu.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, deplasmanda 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlup ettikleri Antalyaspor'a başarılar dileyen Palut, "Maçta en net pozisyonları yakalayan takım bizdik. İnanılmaz mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Gerçekten bugün asıl olan bizim için aldığımız üç puan, ligde kendimizi daha rahat bir konuma taşımamız" diye konuştu.

TARAFTARLARI FENERBAHÇE MAÇINA ÇAĞIRDI

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 21 Nisan Salı günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Çetin bir şampiyonluk yarışındalar. Kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacak. Kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Biz elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Taraftarımıza çağrım, gelsinler bizi desteklesinler. Umarım, onları evlerine mutlu gönderecek bir sonuçla salı günü karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

