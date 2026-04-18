Çanlar çalıyor ama umursamıyor: 2 maçı kazanıp ligde kalırız

Antalyaspor, geçen haftaki Beşiktaş mağlubiyetinden sonra ligde bu kez de kendi sahasında Konyaspor'a 2-0 yenilince düşme hattına biraz daha yaklaştı.

Tehlike çanları çalarken, teknik direktör Sami Uğurlu ise kalan 4 maçtan 2'sini kazanıp ligde kalacaklarını düşündüğünü söyledi.

"OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Etkili oyunculara sahip Konyaspor ile zor maç oynayacaklarını bilerek hazırlandıklarını anlatan Uğurlu, rakibe pozisyonlar verdiklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Sami Uğurlu: Biraz kalite gerekiyor

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ifade eden Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"10-15 dakika sonra kalemize geldikleri bir pas ile golü yedik. Akabinde oyuncu değişiklikleriyle oyunu önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk, içeride kalabalıktık aslında. Sonuçlandırmada bu problemleri yaşıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi. 4 maç kaldı, bizim için çok kolay değil. Biz ligde kalacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Rakiplerimizden daha yukarıdayız. Bugün kazansaydık ligi bitirebilirdik. Bugün çok özel bir maçtı ve kazanmak istiyorduk. Taraftarımızdan ve şehrimizden özür diliyoruz. Önümüzde 4 maç var, 2'sini kazanıp ligde kalacağımızı düşünüyoruz."