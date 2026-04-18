Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'a verdiği büyük zararı açıkladı

Süper Lig'de yayın geliri payları değiştirildi ve şampiyonlar payı kaldırıldı.

Gazeteci Gökhan Karataş, "Ancak Hacıosmanoğlu yapar denen o karar: Galatasaray'ın büyük zararı" başlıklı yazısında sarı kırmızılı kulübün kaybını açıkladı.

11 Mart tarihinde Anadolu Ajansı'nın "Süper Lig yayın geliri dağıtımındaki Şampiyonlar Payı kaldırıldı" başlığıyla haber servis ettiğini hatırlatan Karataş, Türkiye'deki yazısında şu ifadelere yer verdi:

Aynı gün TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, radikal kararı övgüyle duyurdu: Şampiyonlar Payı'nı Anadolu kulüplerine dağıtacağız. Daha önce hiçbir federasyon buna cesaret edememişti. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum, ancak öyle biri bu kararı alabilirdi. Avrupa’da yayın gelirinin yaklaşık yüzde 50'si eşit dağıtılıyor, bizde yüzde 37. Yüzde 11 Şampiyonlar Payı vardı. Artık hepsi cem edildi, bizde de eşit olacak. Kulüpler, Tahkim'e başvurabilir.

13 Mart'ta Eray Yazgan, tam da Otyakmaz'ın adres gösterdiği üzere Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını duyururken; kalem kalem yayın havuzu gelirini detaylandırdı.

Buna göre;

- Federasyon, 7,9 milyar TL'nin 5,7 milyar TL'sini Süper Lig kulüplerine dağıtıyor. Yüzde 28'i kendine alıyor.

- 18 kulüp, 5,7 milyar TL'nin yüzde 37'si (2,1 milyar TL) eşit paylaşıyor. Bu, kulüp başı 115'er milyon TL demek.

- Yüzde 72'nin yüzde 11'i şampiyonlara veriliyor. Galatasaray'a 25 şampiyonluktan 225 milyon TL geliyor.

- Yüzde 72'nin yüzde 6'sı ilk 6'daki takımlara, derecelerine göre veriliyor. Şampiyon 110 milyon TL kazanıyor.

- Her galibiyete yaklaşık 8 milyon TL, beraberliğe yaklaşık 4 milyon TL ödeniyor.

2024-2025'i zirvede bitiren sarı-kırmızılılar, yaklaşık 600 milyon TL, günümüz kuruyla Özbek ve Yazgan'ın da belirttiği üzere 11 milyon euro kasasına koydu.

Yukarıdaki tabloya göre;

- 2025-2026'un geride kalan 29 haftasında 188 milyon TL (21 galibiyete 168 milyon TL, 5 beraberliğe 20 milyon TL) performans payı,

- 115 milyon TL ayakbastı parası,

- Geçmişte kazanılan 25 kupadan 225 milyon TL,

- 26'ncı şampiyonluk halinde 110 milyon TL,

- Kalan bölümde 5'te 5 yapılırsa 40 milyon TL.

Tüm rakamlar toplandığında 678 milyon TL, günümüz kuruyla 12 milyon 800 bin euro ediyor. Yani Galatasaray'ın, geçen yıla oranla yayın havuzundan artısı -şampiyonluk gelirse- sadece 1,8 milyon euro.

GELİR-GİDER HESABINDAKİ FARK

Bu sezon kadrosuna kattığı 10 futbolcu için 148 milyon eurodan fazla bonservis ve kiralama bedeli taahhüdünde bulunan kulübün, yollarını ayırdığı veya kiralık gönderdiği isimlerden kazancı 19 milyon euro ile sınırlı kaldı.

Gelir-gider hesabında fark 129 milyon euro! Türk futbolu için yorucu bir rakam. Yüksek maliyete rağmen beklentinin çok uzağında kalan gelirinden söz ediyoruz.

Şampiyonlar Payı'nın kaldırıldığı denklemde; gelecek sezon için enflasyona göre artışla hesap yapan Eray Yazgan, Galatasaray'ın 260-280 milyon TL kaybı olacağını aktardı. Bu da, 5 milyon euro demek! 34 hafta sonunda maksimum 1,8 milyon euro ek para kazanabilecek Galatasaray, Tahkim'den istediği sonucu alamazsa 2026-2027'de eksiye inecek.