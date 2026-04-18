Kerem Aktürkoğlu isyan etti: Haklarını helal etsinler

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu isyan etti.

Sarı lacivertli oyuncu şunları söyledi:

"Bugün olmadı. Tabii ki bunun özeleştirisini biz yapacağız, yapmamız lazım. Son dakikalarda kaçıncı puan kaybedişimiz bilmiyorum. Bunlar tabii ki bizim kendi içimizde halletmemiz gereken sorunlar. Ama son dakikada verilen faulün bence hiçbir açıklaması yok. Ceza sahasında olsa kalecinin dokunulmazlığı var, bunu kabul edebiliriz. ‘Kalecinin dokunulmazlığı var’ dedi. Neye göre? Pozisyon ceza sahasının dışarısında. Kendini yere atıp direkt topu eline alıyor. Bence bu yüzde 100 skandal bir karar. Bunun öncelikle bilinmesi gerekiyor. Ondan sonrası tabii ki hatalar zinciri."

"TARAFTARIMIZ KUSURA BAKMASIN"

Kerem, üzgün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendi üstümüze düşen hataları kabul ediyoruz. Özeleştiri yapıyoruz; golü yememiz gerekiyordu, maçın buraya gelmemesi lazımdı. Diyecek kelimelerim yok. Taraftarlarımıza böyle bir gün daha yaşattığımız için üzgünüm. Geldiler, müthiş bir destek verdiler sağ olsunlar. Ama bu şekilde buradan ayrılmak istemezdik. Öncelikle taraftarlarımızdan özür dileriz. Yapacak bir şey yok, daha sezon bitmedi. Tabii ki çok zor, elimizdeki fırsatı kaçırdık ama bazı şeyler sadece bizim de elimizde değil. Herkes onun da farkına varmıştır. Son dakikada yemememiz gereken bir gol ama hatalarında bariz bir şekilde yapılmaması gerekiyor. Belki de o faulü vermese üçüncü golü atacaktık, kale boştu. Oğuz gol atabilirdi. Ama diyecek bir şey yok. Taraftarımız kusura bakmasın, haklarını helal etsinler.”