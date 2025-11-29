TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muşspor, bahis soruşturması nedeniyle iki kalecisinin ceza almasıyla kritik bir döneme girdi. Daralan kadro, Türkiye Futbol Federasyonu’nun transfer süresini uzatma kararıyla birlikte yeniden yapılanma fırsatı yakaladı.

2 KALECİ DE CEZA ALDI

Bahis soruşturması sürecinde üç kalecisinden ikisi ceza alan Muşspor, sezonun en zorlu haftalarında kaleci rotasyonunda büyük sıkıntı yaşadı. Bu gelişme, teknik heyeti transfer planlarını yeniden masaya yatırmaya zorladı.

TFF KARARINI AÇIKLADI: SÜRE UZADI

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin talebi doğrultusunda amatör futbolcu transfer ve tescil dönemini 27 Kasım’dan 19 Aralık 2025’e kadar uzattı. Bu karar, Muşspor’un kaleci transferi için elini rahatlatan önemli bir fırsat sundu.

FIFA kuralları gereği uluslararası amatör futbolcu transfer takvimi ise sabit kaldı. Yurt dışı işlemleri 27 Kasım’da sona erecek.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Teknik heyetin alternatif isimler üzerinde yoğunlaştığı, yönetimin ise kısa süre içinde somut adımlar atabileceği öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Muşspor 18 puanla 10. sırada yer alıyor

KRİTİK HAFTALAR

Muşspor, daralan kadrosuna rağmen ligde kalan maçları en az kayıpla geçmeyi hedefliyor. Yönetim, birlik ve dayanışma mesajı verirken taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

MUŞSPOR'DA KİMLER CEZA ALDI?

PFDK'nin açıklamasına göre Muşspor'da bahis cezası alan futbolcular şunlar:

İşte PFDK'nın açıklaması:

Cem Çelik’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Tuğkan Kamışoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Emirhan Kayalar’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Mert Kula’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Serkan Odabaşoğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ozan Resuloğlu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Ahmet Sun’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Abdulkadir Taşdan’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Yunus Toplu’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Yüksel Egemen Yaylı’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına.