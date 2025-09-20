Muaythai'de Türk rüzgarı: 5 altın 15 madalya

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türk sporcular büyük başarı elde etti. Türkiye Muaythai Federasyonu’nun açıklamasına göre, Space 42 Arena’daki organizasyonda milliler toplam 15 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Milli sporcular 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Altın madalya kazanan sporcular:

Ceren Bağcı (Kadınlar 42 kilo)

Elif Keskin Tunus (Kadınlar 63,5 kilo)

Mert Güney (Erkekler 51 kilo)

Hamza Çağrı Öncel (Erkekler 60 kilo)

Kerem Bahri Demir (Erkekler 64 kilo – özel müsabaka)

Gümüş madalya kazanan sporcular:

Ayşe İkra Erdoğan (Kadınlar 57 kilo)

Azra Çelik (Kadınlar 48 kilo)

Hatice Sizgen Gümüş (Kadınlar +75 kilo)

Bronz madalya kazanan sporcular:

Bengisu Karakoç (Kadınlar 51 kilo)

Berra Bilgin (Kadınlar 45 kilo)

Esma Yücel (Kadınlar 60 kilo)

Yiğit Şişman (Erkekler 54 kilo)

Tarık Ziya Kaynar (Erkekler 81 kilo)

Muhammed Ensar Kasap (Erkekler 48 kilo)

Gülperi Sude Demir (Wai Kru kategorisi)

Şampiyonada mücadele eden sporcular, hem bireysel başarıları hem de takım olarak gösterdikleri performansla dikkat çekti. Federasyon yetkilileri, genç millilerin elde ettiği derecelerin Türkiye Muaythai’sinin geleceği açısından umut verici olduğunu vurguladı.