Mourinho'nun nasıl kovulduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Benfica'ya deplasmanda 1-0 kaybettiği maç sonrasında Şampiyonlar Ligi rüyasının sona ermesi bardağı taşırdı.

Ali Koç’un Lizbon’daki tavrının, Mourinho ile iplerin tamamen koptuğunu gözler önüne sermişti.

Fotospor'un haberine göre Başkan Koç'un Portekizli teknik adamla doğrudan iletişime geçmeyip futbol direktörü Devin Özek aracılığıyla “Odası toplansın, idmana çıkmayacak” talimatını vermesi, ayrılığın nasıl yaşandığını ortaya çıkardı.

MOURINHO'NUN TAVRI İPLERİ KOPARDI

Haberde Mourinho’nun Luz Stadı’ndaki 1-0'lık Benfica yenilgisi sonrasındaki tavırları ve “Ne işi var bunların burada” şeklindeki sözlerinin, Ali Koç’un sabrını taşıran son damla olduğuna dikkat çekildi.

Bu sözlerin başkana iletilmesiyle birlikte, karar gecikmeden uygulamaya kondu.

Mourinho’nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar ve transfer konusundaki eleştirileri yönetimle arasındaki gerilimi artırmıştı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için yapılan görüşmelerin hemen ardından bu kararın alınması, Ali Koç’un kulüp geleceği adına radikal bir adım attığını gösterdi.

