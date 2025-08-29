Mourinho'nun nasıl kovulduğu ortaya çıktı

Mourinho'nun nasıl kovulduğu ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla birlikte Mourinho'nun görevine son verildi. Ayrılığın perde arkasında neler yaşandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Benfica'ya deplasmanda 1-0 kaybettiği maç sonrasında Şampiyonlar Ligi rüyasının sona ermesi bardağı taşırdı.
Ali Koç’un Lizbon’daki tavrının, Mourinho ile iplerin tamamen koptuğunu gözler önüne sermişti.
Fotospor'un haberine göre Başkan Koç'un Portekizli teknik adamla doğrudan iletişime geçmeyip futbol direktörü Devin Özek aracılığıyla “Odası toplansın, idmana çıkmayacak” talimatını vermesi, ayrılığın nasıl yaşandığını ortaya çıkardı.

MOURINHO'NUN TAVRI İPLERİ KOPARDI

Haberde Mourinho’nun Luz Stadı’ndaki 1-0'lık Benfica yenilgisi sonrasındaki tavırları ve “Ne işi var bunların burada” şeklindeki sözlerinin, Ali Koç’un sabrını taşıran son damla olduğuna dikkat çekildi.
Bu sözlerin başkana iletilmesiyle birlikte, karar gecikmeden uygulamaya kondu.

Mourinho’nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar ve transfer konusundaki eleştirileri yönetimle arasındaki gerilimi artırmıştı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için yapılan görüşmelerin hemen ardından bu kararın alınması, Ali Koç’un kulüp geleceği adına radikal bir adım attığını gösterdi.

Mourinho'nun tazminatı belli oldu: Fenerbahçe'den giderken dünyaları kazandıMourinho'nun tazminatı belli oldu: Fenerbahçe'den giderken dünyaları kazandı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Son dakika | Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe'den Mourinho'ya Antik Roma dersi
Fenerbahçe'den Mourinho'ya Antik Roma dersi
İrfan Can Kahveci cephesinden gider gitmez Mourinho paylaşımı
İrfan Can Kahveci cephesinden gider gitmez Mourinho paylaşımı