Mourinho'dan sürpriz başarı: 'Hak etmiyorum'

Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho, İtalya'da ödüle layık görüldü.

Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreni, İtalya Kültür Bakanlığı’nın ev sahipliğinde; İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Olimpiyat Komitesi (CONI), İtalyan Spor Basını Birliği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS Avrupa) himayelerinde İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho da ödüle layık görüldü. Mourinho bir de konuşma yaptı.

“BELKİ HAK ETMİYORUM AMA”

Ödül almanın her zaman büyük bir onur olduğuna dikkat çeken Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Bu ödülü hak ettiğimi düşünmüyorum, ama almak her zaman büyük bir gurur. ‘Akdeniz Mükemmeliyeti’ ödülü için kalpten teşekkür ediyorum. Belki hak etmiyorum, ama Roma ve Roma taraftarlarıyla kurduğum bu iki buçuk yıllık muhteşem bağ, hayatım ve kariyerim boyunca her zaman büyük bir gurur kaynağı olarak kalacak. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

