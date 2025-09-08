Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hareket

Yayınlanma:
Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik adam Mourinho Sarı Lacivertli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe ile yollarını kısa süre önce ayıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medyada dikkat çeken bir adım attı.
Portekizli çalıştırıcı, Instagram hesabından Fenerbahçe’yi takip etmeyi bıraktı. Bu hamle, ayrılık sürecinin ardından yeni bir kırılma noktası olarak dikkat çekti.

mou11.png
Mourinho Fenerbahçe'yi takibi bıraktı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen duyurmuştu. Kulüp Başkanı Ali Koç, ayrılığın nedenini kamuoyuyla paylaşarak, teknik ve oyun anlayışı farklılıklarına dikkat çekmişti.

"Jose Mourinho’yu göndermek acı bir karardı. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortadaydı. Ancak sezon sonunda daha baskın bir futbol oynamamız gerektiğini konuştuk. Bu kadro daha iyi futbol oynayabilir. Avrupa’da bu oyun iş yapar ama Türkiye’de ezip geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanan Koç, ayrılığın teknik gerekçelere dayandığını vurguladı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 62 resmi maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında Benfica’ya elenmesi, özellikle elenme şekli nedeniyle eleştirilmişti. Koç’un açıklamasında bu detay da yer aldı.

TARAFTARI KIZDIRDI

Mourinho’nun Fenerbahçe’yi Instagram’dan takip etmeyi bırakması, Sarı Lacivertli taraftarı kızdırdı. Tazminatıyla gündem olan Mourinho'ya Fenerbahçe taraftarları dünyaca ünlü teknik adama tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

