Montella Türk oluyor: Hacıosmanoğlu açıkladı

Montella Türk oluyor: Hacıosmanoğlu açıkladı
Yayınlanma:
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'ya Türk vatandaşlığı verileceğini açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Takım, Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi ve elemelere galibiyetle başladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası yaptığı açıklama ile gündem oldu.

VINCENZO MONTELLA TÜRK OLUYOR

Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın Türk olacağına dair çıkan haberleri cevapladı ve iddiaları doğruladı.

''EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ''

TFF Başkanı, "Vincenzo Montella'yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız." ifadelerini kullandı.

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Takım ile şu ana kadar takımın başında 24 maça çıkan Montella, 13 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Vincenzo Montella, milli takım ile 1.79 puan ortalaması yakalamayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Spor
Hakan Çalhanoğlu: Bunları kulağımıza asmıyoruz
Hakan Çalhanoğlu: Bunları kulağımıza asmıyoruz
Arda Güler: İspanya için de zor bir maç
Arda Güler: İspanya için de zor bir maç