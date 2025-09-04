Montella Türk oluyor: Hacıosmanoğlu açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Takım, Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi ve elemelere galibiyetle başladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası yaptığı açıklama ile gündem oldu.

VINCENZO MONTELLA TÜRK OLUYOR

Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın Türk olacağına dair çıkan haberleri cevapladı ve iddiaları doğruladı.

''EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ''

TFF Başkanı, "Vincenzo Montella'yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız." ifadelerini kullandı.

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Takım ile şu ana kadar takımın başında 24 maça çıkan Montella, 13 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Vincenzo Montella, milli takım ile 1.79 puan ortalaması yakalamayı başardı.