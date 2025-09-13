Millilerden çifte zafer

U18 Plaj Voleybolu Milli Takımlarımız, Avrupa Şampiyonasında son 16'ya kaldı.

U18 Kadın ve Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımlarımız, İtalya'nın Corigliano Rossano kentinde düzenlenen CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın ilk iki gününde başarılı sonuçlara imza attı ve son 16'ya adlarını yazdırdı.

BAHAR DOĞAN VE YASEMİN YILDIRIM FIRTINASI

Bahar Doğan ve Yasemin Yıldırım ikilisinden oluşan U18 Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımımız, A Grubu'nda oynadığı müsabakalarda Ukrayna'yı 2-1, Gürcistan'ı 2-0 ve turnuvanın 1 no'lu seribaşı olan ev sahibi İtalya'yı 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve namağlup grup lideri olarak adını son 16'ya yazdırdı.

BARIŞ GÜLDALI VE POLAT KEMAL ESER 3'TE 3 YAPTI

Barış Güldalı ve Polat Kemal Eser ikilisinden oluşan U18 Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımımız, B Grubu'nda oynadığı müsabakalarda Çekya'yı 2-0, İspanya'yı 2-0 ve turnuvanın 2 no'lu seribaşı olan Letonya'yı 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve namağlup grup lideri olarak adını son 16'ya yazdırdı.

