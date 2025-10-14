Milliler Kocaeli'de mağlup oldu: Sabri Sarıoğlu sürprizi

Milliler Kocaeli'de mağlup oldu: Sabri Sarıoğlu sürprizi
Yayınlanma:
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, özel maçta Portekiz'e 1-0 mağlup oldu.

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın son maçında 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız ile Portekiz karşı karşıya geldi.

PORTEKİZ KARŞISINDA MAĞLUP OLDU.

Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede genç millilerimiz rakibine 1-0 mağlup oldu. Portekiz’e galibiyeti getiren golü 55. dakikada Eduardo Ferreira kaydetti.

SAMET AYBABA DA İZLEDİ

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba ve Sabri Sarıoğlu da tribünden takip etti.

fbfb.jpg

TURNUVAYI SONUNCU SIRADA BİTİRDİK

Bugün oynanan maçların ardından Portekiz, turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken İspanya ikinci, Romanya üçüncü, Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.

DETAYLAR

Hakemler: Muhammed Burak Tufan, Batuhan Akkuş, Melih Tan, Mehmet Yıldız

Türkiye: Emir Dadük, Kayra Üçer (Dk.73 Mete Torun), Üveys Yasir Satık (Dk.88 Yiğit Hamza Aydar), Enes Çalışkan (Dk.73 Muhammed Taha Akyüz), Mustafa Serhan Kök (Dk.88 Yunus Emre Yüce), Çağrı Hakan Balta (Dk.60 Hasan Ege Akdoğan), Oğuzhan Ertem (Dk.46 Mehmet Yıldırım), Yusuf Dağhan Kahraman, Mustafa Azem Yortaç (Dk.88 Ege İzmirli), Ozan Demirbağ, Yunus Azrak (Dk.46 Ali Osman Kalın)

Portekiz: Romario Cunha (Dk.46 David Rodrigues), Daniel Banjaqui (Dk.73 Yoan Pereira), Martim Antunes (Dk.73 Andre Machado), Mauro Furtado, Jose Neto (Dk.73 Ricardo Neto), Rafael Quintas (Dk.46 Miguel Figueiredo), Anisio Cabral (Dk.46 Eduardo Ferreira), Stevan Manuel (Dk.62 Martim Guedes), Joao Aragao (Dk.62 Duarte Cunha), Bernardo Lima (Dk.62 Santiago Silva), Tomas Soares (Dk.46 Mateus Mide)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

