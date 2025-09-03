Milliler ilk maçtan İsviçre'ye takıldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kaldı.

GOL SESİ ÇIKMADI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

SAMET AYBABA DA TRİBÜNDEN İZLEDİ

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.

SIRADAKİ RAKİP MEKSİKA

Turnuvada İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele eden ay-yıldızlılar, bir sonraki maçını 5 Eylül Cuma günü Meksika ile oynayacak.

DETAYLAR

Stat: Radotin Stadium

Hakemler: Michal Pansky, Kamil Hajek, Michal Pfeifer, Pavel Pazdersky

Türkiye: Emir Dadük, Vatan Özcan, Mustafa Azem Yortaç (Dk.46 Emir Bora Çoban), Yusuf Dağhan Kahraman, Boran Eligüzel, Ali Pağda (Dk.64 Osman Kahraman), Enes Çalışkan (Dk.46 Mustafa Serhan Kök), Furkan Koçak (Dk.64 Hasan Talha Ayyıldız), Yusuf Can Karademir (Dk.77 Muhammet Talha Akyüz), Ege İzmirli, Mümin Barış Nazlı (Dk.64 Hasan Ege Akdoğan)

İsviçre: Kader Cheriff, Gabriel Morisoli, Nelson Savonnier, Gil Zufferey (Dk.46 Miran Sinani), Mladen Mijajlovic, Nevio Scherrer (Dk.46 Adrien Llukes), Ethan Bruchez (Dk.46 Leonit İbrahimov), Ilja Despotovic (Dk.62 Fabio Rissi), Jill Stiel (Dk.75 Marco Correia), Miguel Adje (Dk.62 Olivier Mambwa), Sandro Wyss